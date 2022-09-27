Всі розділи
Укр / Рус

Бізнес під час війни: скільки підприємців почали працювати "на закордон"

Вівторок, 27 вересня 2022, 13:09 - Анастасія Жарикова

Майже третина представників українського малого та середнього бізнесу вже розширили свою діяльність на закордонного споживача.

Про це свідчать дані дослідження Mastercard SME Index.

У той час, як український малий та середній бізнес шукає шляхи повернення до повноцінної роботи та продовження розвитку серед головних потреб підприємці відзначають нестачу нових замовлень та ринків збуту (56%), коштів на розвиток (33%) та необхідність допомоги з логістикою (23%). 

Водночас 28% українських МСБ, що працюють під час війни, вже розширили свою діяльність на закордонного споживача. Ще 21% планують почати це зробити у майбутньому.

Наразі українські підприємці найбільше продають свої товари та послуги на ринки США (30%), Польщі (27%), Німеччини (13%), Великої Британії (10%), Литви (10%) та Канади (10%). 

Серед найбільш пріоритетних ринків, які український бізнес розглядає для подальшого розширення географії продажів такі країни:

  • Польща (61%);
  • Болгарія (13%);
  • Велика Британія (13%);
  • Італія (11%);
  • Молдова (11%).

Основними бар’єрами, які заважають малому та середньому бізнесу вийти на іноземні ринки, є нестача фінансових ресурсів (29%), профільних знань (27%) та брак виробничих потужностей (12%). 

ВІДЕО ДНЯ

Крім цього, у рамках дослідження, підприємці виділили як найбільш перспективний бестселер України у світі, що матиме найбільший попит на міжнародній арені IT-послуги (49%).

Серед інших потенційних українських бестселерів назвали: український дизайнерський одяг (28%), крафтові продукти (26%) та прикраси, у тому числі ювелірні (23%).

 
Mastercard

Економічна правда

бізнес війна
Матеріали за темою
Як автоматизація продажів може допомогти "пережити" економічну кризу 27 вересня 2022, 13:14
Бізнес продовжує залучати урядові доступні кредити під 5-7-9%: наскільки зріс портфель 27 вересня 2022, 11:10
Понад пів тисячі релокованих підприємств відновили роботу 26 вересня 2022, 10:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті