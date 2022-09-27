Укрпошта і Червоний Хрест почали видачу разової фіндопомоги на деокупованих територіях: яка сума

Товариство Червоного Христа в Україні почало співпрацю з Укрпоштою щодо видачі разової грошової допомоги українцям на звільнених від окупації територіях.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Зазначається, що першочергово планується охопити 20 тисяч мешканців Харківщини - їм пересувні відділення Укрпошти будуть видавати по 1200 грн на особу, включаючи дітей.

"Перші виплати у сумі більш як півмільйона гривень вже отримали 450 мешканців двох деокупованих сіл Липці та Руські Тишки.

Загалом за інформацією від ОВА більше 200 тис осіб, що зараз проживають на деокупованих територіях, потребують фінансової допомоги. Для виплат цим людям громади населених пунктів готують за погодженням з ОВА списки осіб та формують відомості, за якими виїздні бригади Укрпошти будуть впродовж двох місяців здійснювати виплати", - йдеться у повідомленні.