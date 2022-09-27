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Бізнес продовжує залучати урядові доступні кредити під 5-7-9%: наскільки зріс портфель

Вівторок, 27 вересня 2022, 11:10 - Анастасія Жарикова

Українські підприємці за минулий тиждень залучили ще 880 мільйонів гривень доступних кредитів для бізнесу, а всього кредитний портфель досяг понад 140 мільярдів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві прозвітували, що з лютого 2020 року, коли програму "Доступні кредити 5-7-9%" було запроваджено, бізнес отримав 47 885 кредитів на 141,36 млрд грн

Лідирує за обсягами кредитування сільське господарство (52% кредитів отримали аграрії). 

24% надійшли підприємствам торгівлі та виробництва, 14% - промислової переробки. 

Лідерами за сумами укладених договорів є:

  • м. Київ (10%);
  • Львівська (8%);
  • Харківська (7%);
  • Дніпропетровська (7%);
  • Одеська (7%);
  • Київська (6%);
  • Вінницька (6%) області.

Що стосується цілей кредитування, то найбільше – 59,94 млрд грн – надано антикризових кредитів. На рефінансування раніше отриманих кредитів бізнес отримав 28,66 млрд грн.

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На сьогодні участь в програмі беруть 44 банки.

Економічна правда

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