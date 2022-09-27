Бізнес продовжує залучати урядові доступні кредити під 5-7-9%: наскільки зріс портфель

Українські підприємці за минулий тиждень залучили ще 880 мільйонів гривень доступних кредитів для бізнесу, а всього кредитний портфель досяг понад 140 мільярдів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві прозвітували, що з лютого 2020 року, коли програму "Доступні кредити 5-7-9%" було запроваджено, бізнес отримав 47 885 кредитів на 141,36 млрд грн.

Лідирує за обсягами кредитування сільське господарство (52% кредитів отримали аграрії).

24% надійшли підприємствам торгівлі та виробництва, 14% - промислової переробки.

Лідерами за сумами укладених договорів є:

м. Київ (10%);

Львівська (8%);

Харківська (7%);

Дніпропетровська (7%);

Одеська (7%);

Київська (6%);

Вінницька (6%) області.

Що стосується цілей кредитування, то найбільше – 59,94 млрд грн – надано антикризових кредитів. На рефінансування раніше отриманих кредитів бізнес отримав 28,66 млрд грн.

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На сьогодні участь в програмі беруть 44 банки.

Економічна правда



