Нова Зеландія розширила санкції проти РФ

Нова Зеландія оголосила, що проти 19 нових "членів найближчого оточення Путіна" будуть застосовані фінансові санкції та санкції щодо подорожей у рамках скоординованих дій з іншими країнами.

Про це заявила глава МЗС країни Наная Махута, пише Australian Associated Press.

"Україна чітко дала зрозуміти, що найважливіші дії, які ми можемо зробити, щоб допомогти їм, - це наші санкції та підтримка їх у конфлікті, як ми продовжуємо це робити", - сказала міністерка.

Загалом накладені Новою Зеландією санкції проти РФ уже стосуються близько 1000 осіб.

При цьому уряд країни заявив, що не може надати подальшу військову допомогу, оскільки не має нічого, чого хоче Україна.

Міністр оборони Піні Енаре заявив, що Нова Зеландія готова надавати подальшу військову допомогу, якщо потреби України відповідатимуть її запасам.

Відповідаючи на запитання у вівторок, чи розглядала Нова Зеландія подальшу військову підтримку, Енаре відповів, що запити не збігаються "за нашою поточною оцінкою та відповідно до запитів на зустрічах донорів, на яких я брав участь".

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"Вони звернулися з проханням про HIMARS, системи оборони "земля-повітря", а також системи оборони "земля-море", - сказав він.

За його словами, на сьогоднішній день новозеландська техніка, надіслана в Україну, нараховує 1066 бронежилетів, 473 шоломи, 571 камуфляжний жилет і ремінь.

Веллінгтон домовився про виділення 21,1 мільйона новозеландських доларів на військове фінансування, 8 мільйонів новозеландських доларів на гуманітарну підтримку та 2,3 мільйона новозеландських доларіа на юридичну та адміністративну підтримку Міжнародного кримінального суду та офісу Верховного комісара з прав людини.

Економічна правда