Банк Канади повинен підвищувати ставки, щоб приборкати інфляцію – голова Центробанку

Інфляція в Канаді надто висока, тому Банку Канади потрібно підвищити процентні ставки, щоб уповільнити витрати та дати економіці час надолужити згаяне.

Про це заявив губернатор Банку Канади Тіфф Маклем, пише Reuters.

"Інфляція надто висока", - сказав Маклем, повторюючи заяви, зроблені на початку цього місяця після того, як Центробанк підвищив облікову ставку на 75 базисних пунктів до 3,25%.

"Важливо, щоб ми зменшили інфляцію, щоб канадці могли планувати свої витрати та заощадження, і вони не були здивовані великими змінами у вартості життя", - додав Маклем.

"Банк Канади, як і багато інших центробанків у всьому світі, швидко підвищує процентні ставки у відповідь на інфляцію, яка досягла рівня, якого не було десятиліттями.

Але Центробанк зіткнувся з громадською критикою за підвищення вартості позик у той час, коли багато канадців уже не можуть дозволити собі продукти та інші предмети першої необхідності", - пише агентство.

"Саме підвищуючи відсоткові ставки, ми сповільнимо витрати в економіці, дамо економіці час надолужити згаяне та зменшити інфляцію. Це призведе до зниження інфляції", - додав Маклем.

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Центральний банк підняв ставки на 300 базисних пунктів лише за шість місяців, намагаючись повернути інфляцію до цілі в 2%.

Рівень інфляції в Канаді знизився до 7,0% у серпні з 8,1% у червні та 7,6% у липні.

Канадський долар впав до найнижчого рівня з травня 2020 року на рівні 1,3808 за американський доллар, перш ніж частково відновити своє падіння разом із широкою волатильністю на валютних ринках.\

Економічна правда