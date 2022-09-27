Фунт стерлінгів і євро трохи відіграли позиції щодо долара після рекордного падіння

Азійські ринки трохи стабілізувались у вівторок після кількох шалених днів падіння акцій та обвалу обвалу облігацій, падіння фунта стерлінгів та стрімкого зростання долара - долар у вівторок трохи ослаб.

Про це пише Reuters.

Фунт стерлінгів, який у понеділок впав до рекордного низького рівня в 1,0327 долара, відновився до 1,0742 долара.

Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,7%, а найбільший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 0,1%. Японський Nikkei зріс на 0,7%.

"Однак аналітики сумнівалися щодо прогнозів, оскільки ринки, які вже були збентежені перспективою довшого збереження процентних ставок у США, були ще більше збентежені потрясінням у британських активах у відповідь на плани урядових витрат.

Британія планує знизити податки на додачу до величезних енергетичних субсидій, а брак довіри до стратегії та її фінансування вдарив по фунту в п’ятницю та знову в понеділок", - зауважує агентство.

"Те, що відбувається на британських ринках, - ймовірно, це лише певна початкова стадія того, як ринок реагує на таку інформацію з боку уряду", - заявив макростратег State Street Global Markets Ютін Шао.

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"Звичайно, сам план зниження податків був спрямований на стимулювання зростання, зменшення тягаря домогосподарств, але він викликає питання про наслідки з точки зору монетарної політики", - додав він.

Індекс долара у вівторок знизився на 0,1% до 113,8 після того, як раніше він торкнувся 114,58, що є найсильнішим показником щодо кошика валют з травня 2002 року.

Євро зросло на 0,3% за день до 0,9634 долара після досягнення 20-річного мінімуму день тому.

Нафта і золото також частково компенсували втрати. Золото, яке в понеділок досягло 2,5-річного мінімуму, подорожчало на 0,5% до 1629 доларів за унцію. Ціна нафти трохи піднялася з найнижчого рівня з січня.

Нагадаємо:

Фунт стерлінгів у понеділок впав до рекордного мінімуму через побоювання трейдерів, що економічний план нового уряду Великої Британії створить напруження у фінансовому секторі. Євро також досяг нового 20-річного мінімуму щодо долара.

Економічна правда