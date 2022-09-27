Ціни на нафту компенсували деякі втрати після різкого обвалу напередодні

Ціни на нафту зросли у вівторок після падіння до дев’ятимісячного мінімуму днем ​​раніше через ознаки того, що ОПЕК+ може скоротити видобуток, щоб уникнути подальшого падіння цін.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставками у листопаді піднялися на 65 центів, або 0,77%, до 84,71 долара за барель до 05:02 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) США з поставкою в листопаді зросли на 64 центи до 77,35 доларів за барель.

Причини зміни цін

Під час попередніх двох торгових сесій Brent впав на 7,1%, тоді як WTI впав на 8,1% під подвійним тиском зростання долара, що робить деноміновану в американських доларах сиру нафту дорожчою для покупців, які використовують інші валюти, і зростаючих побоювань, що підвищення процентних ставок спровокує рецесію.

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"У вівторок ослаблення курсу долара принесло деяке полегшення ринку нафти. Індекс долара трохи відхилився від 20-річного максимуму, досягнутого напередодні.

Офіційні особи великих виробників відреагували на падіння в останні дні, вказавши, що вони можуть вжити заходів для підтримки стабільності цін", - пише агентство.

Міністр нафти Іраку Іхсан Абдул Джаббар у понеділок заявив, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзники, включаючи Росію, відомі як ОПЕК+, стежать за ситуацією з цінами на нафту, бажаючи зберегти баланс на ринках.

"Ми не хочемо різкого зростання цін на нафту або обвалу", - сказав він в інтерв'ю іракському державному телебаченню.

Аналітики кажуть, що подальші розпродажі на нафтових ринках можуть спричинити втручання ОПЕК+, щоб підтримати ціни шляхом спільного скорочення видобутку.

"Збої, пов’язані з війною в Україні, додають нестабільності ринку на тлі відсутності ясності щодо запланованого обмеження цін ЄС на експорт російської нафти, яке, як очікується, розпочнеться в грудні.

"Кіпр і Угорщина - серед країн, які висловили заперечення щодо цієї пропозиції. Були очікування досягнення угоди цього тижня, але тепер це виглядає малоймовірним", - йдеться в повідомленні ANZ Research.

Нагадаємо:

У понеділок ціни на нафту досягли дев'ятимісячного мінімуму через очікуване зниження попиту на паливо, оскільки підвищення процентних ставок підвищує ймовірність глобальної рецесії, а подальший тиск на ціни походить від різкого зростання долара США.

Економічна правда