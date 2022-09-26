Виїзд тисяч моряків на роботу за кордон загальмувався: причина

Близько 8 тисяч моряків звернулися за документами для виїзду за кордон для роботи, проте через відсутність порядку видачі військово-облікових документів перетин ними кордону гальмується.

Про це розповів начальник Чорноморського міжрегіонального управління Адміністрації судноплавства Олександр Заборський, повідомила пресслужба Одеської ОДА.

Він нагадав, що серед основних вимог для перетину кордону моряками є отримання ними підтвердження від Адміністрації судноплавства щодо освітніх і кваліфікаційних документів. Цей порядок офіційно опубліковано, и наразі заявки подали близько 8000 осіб. Підтвердження від Адміністрації отримали вже 1800 осіб.

Водночас досі немає порядку та методики видачі військово-облікових документів з відповідними відмітками військкоматами, що "власне і гальмує процес перетину державного кордону та виїзд моряків на роботу на суднах у складі екіпажів суден".

За підсумками наради Одеська ОВА готує звернення до Генштабу ЗСУ щодо термінової необхідності затвердження порядку видачі морякам дозволу на виїзд з місця проживання. Зазначається, що найближчим часом буде надано додаткові роз’яснення щодо процедури, порядку і строків отримання необхідних дозволів для перетину державного кордону моряками.

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Уряд на початку вересня опублікував постанову, яка дозволяє українським морякам перетинати кордон для роботи на судні – термін перебування поза межами України обмежено терміном дії контракту.