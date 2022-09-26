"Газпром" обміняв євробонди на $750 мільйонів на російські заміщуючі облігації

"Газпром" 20 вересня обміняв єврооблігації на $750 млн на російські заміщуючі облігації - російський монополіст планує замістити ще чотири випуски євробондів, розміщених у доларах та євро.

Про це повідомили у пресслужбі "Газпрому" 26 вересня.

"Газпром" 20 вересня обміняв єврооблігації на $750 млн на російські заміщуючі облігації. Тепер "Газпром" має намір замістити ще чотири випуски євробондів, розміщених у доларах та євро. Дата закінчення прийому голосів - 30 вересня", - заявив заступник голови компанії Фаміл Садигов.

"Зараз ми проводимо аналогічну роботу з чотирьох випусків єврооблігацій, розміщених Gaz Capital S.A. у доларах США та євро з погашенням у 2023 році (€1 млрд, купон 3,125%), у 2024 році (€750 млн, 2,25%; €1 млрд, 2,949%) та у 2034 році ($1,2 млрд, 8,625%)", - додав Садигов.

При цьому у "Газпромі" "настійно рекомендують" інвесторам, які мають єврооблігації серії 42, випущені обсягом £850 млн (4,25% річних, термін погашення 6 квітня 2024 року), взяти участь в обміні на нові російські заміщуючі облігації.

Збір заявок триває до 29 вересня 2022 року.

"Обмін єврооблігацій на російські облігації - це єдиний спосіб отримувати виплату купону і номіналу для інвесторів, чиї облігації зберігаються в російських депозитаріях", - стверджують в компанії.

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Економічна правда