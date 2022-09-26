Мережа WOG почала приймати оплату за пальне криптовалютою

WOG

Мережа АЗК WOG стала партнером блокчейн-екосистеми Binance та запустила можливість оплати за пальне криптовалютою через Binance Pay.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Розрахунок криптовалютою став ще одним альтернативним інструментом для оплати пального. Ним можна скористатися при безконтактному розрахунку за допомогою сервісу WOG PAY у застосунку PRIDE. Інтеграція реалізована у партнерстві з SettlePay", – зазначили в мережі.

Для оплати криптовалютою за допомогою Binance Pay клієнтам WOG потрібно зробити два кроки:

обрати покупку пального через систему WOG PAY у застосунку PRIDE;

серед запропонованих способів оплати на колонці обрати Binance Pay та підтвердити оплату у мобільному застосунку Binance.

"Наша команда працює над тим, щоб пропонувати клієнтам інноваційні продукти та сервіси… Підключення опції з оплати криптовалютою Binance Pay розширить цю лінійку", – зазначив директор Дирекції цифрової трансформації мережі АЗК WOG Олег Кушіль.

Binance Pay – безконтактна технологія оплати криптовалютою, що підтримує понад 50 криптовалют і дозволяє всім зареєстрованим користувачам Binance здійснювати миттєві покупки у криптовалюті, розраховуватись за послуги, отримувати та надсилати криптовалюту по всьому світу.

Економічна правда