Російське вторгнення спричинило більший спад глобальної економіки, ніж прогнозувалось – ОЕСР

Глобальне зростання економічне зростання сповільнюється через вторгнення Росії в Україну більше, ніж прогнозувалось декілька місяців тому, оскільки енергетична та інфляційна кризи ризикують перерости в рецесію у великих економіках

Про це заявила Організація економічного співробітництва та розвитку, передає Reuters.

Хоча глобальне зростання цього року все ще очікувалося на рівні 3,0%, тепер прогнозується, що воно сповільниться до 2,2% у 2023 році, порівняно з прогнозом у червні в 2,8%.

Зазначається, що Паризький політичний форум був особливо песимістично налаштований щодо перспектив економіки Європи, яка найбільше постраждала від наслідків російської війни в Україні.

Очікується, що глобальний обсяг виробництва наступного року буде на 2,8 трильйона доларів нижчий, ніж прогнозував ОЕСР до того, як Росія напала на Україну. А втрата доходу в усьому світі еквівалентна розміру французької економіки.

"Глобальна економіка втратила імпульс після неспровокованої, невиправданої та незаконної агресивної війни Росії проти України. Зростання ВВП у багатьох економіках зупинилося, а економічні показники вказують на тривале уповільнення", – заявив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

За прогнозами ОЕСР, економічне зростання єврозони сповільниться з 3,1% цього року до лише 0,3% у 2023 році, що означає, що єврозона проведе принаймні частину року в рецесії.

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Це означає різке зниження рейтингу в порівнянні з останнім економічним прогнозом ОЕСР у червні, коли вона прогнозувала зростання економіки єврозони на 1,6% наступного року.

Також ОЕСР особливо похмуро оцінила економіку Німеччини, залежну від російського газу, прогнозуючи, що наступного року вона скоротиться на 0,7% у порівнянні з червневою оцінкою зростання на 1,7%.

Незважаючи на те, що Сполучені Штати значно менше залежать від імпортованих енергоресурсів, ніж Європа, спостерігається спад економіки, оскільки Федеральна резервна система США підвищує процентні ставки, щоб впоратися з інфляцією.

ОЕСР прогнозує, що зростання найбільшої економіки світу сповільниться з 1,5% цього року до лише 0,5% наступного року, порівняно з червневими прогнозами на 2,5% у 2022 році та 1,2% у 2023 році.

Тим часом суворі заходи Китаю щодо контролю за поширенням COVID-19 цього року означає, що економіка країни повинна була зрости лише на 3,2% цього року та на 4,7% наступного року. Тоді як раніше ОЕСР очікувала зростання в 4,4% у 2022 році та 4,9% у 2023 році.

Незважаючи на швидке погіршення прогнозів для великих економік, ОЕСР заявила, що для боротьби з інфляцією необхідні подальші підвищення ставок, прогнозуючи, що ставки більшості основних центральних банків наступного року перевищать 4%.

Крім цього, оскільки багато урядів збільшують пакети підтримки, які покликані допомогти домогосподарствам і підприємствам впоратися з високою інфляцією, ОЕСР вважає, що такі заходи повинні бути спрямовані на тих, хто найбільше потребує. А також бути тимчасовими, щоб зменшити їх вартість і не обтяжувати високі борги після COVID.