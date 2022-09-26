МАГАТЕ провело інспекцію на Хмельницькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) успішно провело інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

"З 24 по 25 вересня 2022 року на ВП "Хмельницька АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Перевірка здійснена інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мета інспекції - перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.

Економічна правда