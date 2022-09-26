"Нова пошта" готується до високого сезону: шукає перевізників із вантажівками для доставки

Логістичний оператор "Нова пошта" розпочинає підготовку до високого сезону та запрошує до співпраці перевізників із автомобілями вантажопідйомністю від 3т до 20т.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що компанія пропонує співпрацю на довготривалій основі.

"Це не тимчасове партнерство. Усі нові партнери залишаються працювати з нами на постійній основі. Ми запрошуємо водіїв із власними авто та компанії із автопарком, щоб забезпечити максимальну швидкість доставки та безперебійну роботу логістичної мережі по всій країні, навіть у щойно деокупованих регіонах.

Перевагу надаємо українським компаніям, щоб разом підтримувати економіку та працювати. Для нас важливо, щоб клієнти отримували свої відправлення якомога швидше, адже кожна посилка зараз може бути життєво необхідною", - заявив директор транспортної логістики Нової пошти Дмитро Цимбаревич.

Компанія найбільше вантажних автомобілів шукає у 15 обласних центрах та містах, а саме - у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Івано- Франківську, Умані, Кривому Розі, Кропивницькому, Черкасах, Чернігові, Запоріжжі, Кременчузі, Житомирі та Вінниці.

За детальною інформацією радять звертатись на електронну пошту transport-np@novaposhta.ua або за номером +38(067)153 65 39

ВІДЕО ДНЯ

Щоб стати перевізником Нової пошти, потрібно мати:

зареєстровану компанію або бути підприємцем

вантажівку стандарту від євро 5 із цільнометалевою будкою та оснащену гідробортом

у пріоритеті автомобілі вантажопідйомністю від 3т до 20т.

"Високий сезон у Новій пошті починається вже у жовтні й триває до Нового року. Саме на цей період припадає найбільша кількість покупок із українських інтернет-магазинів та з-за кордону.

За даними Нової пошти, у попередні роки в цей період обсяги відправлень зростали приблизно на 50-60% порівняно з літніми місяцями. Але цього року ситуація складніша, проте зростання все-таки буде на рівні 35-40%", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда