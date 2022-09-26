Glovo оскаржить штраф в Іспанії на 80 мільйонів євро
Сервіс Glovo заявив, що буде оскаржувати штраф від інспекції праці в Іспанії, яким його зобов’язали сплатити майже 80 млн євро за невідповідність законодавству моделі працевлаштування кур’єрів.
Про це йдеться у заяві пресслужби сервісу.
"Компанію Glovo було повідомлено про пропозицію Іспанської інспекції праці щодо ретроспективних виплат соціального страхування та штрафу в розмірі до 79 мільйонів євро за 2018–2021 роки на тій підставі, що модель працевлаштування кур'єрів Glovo протягом цього періоду часу не відповідала законодавству" - йдеться у заяві.
"Дані перевірки відбулися до введення в Іспанії Закону "Про водіїв", тому Glovo має намір оскаржити цю пропозицію та очікує рішення суду лише в найближчі роки. Glovo залишається повністю відданим дотриманню трудового законодавства Іспанії та нового закону "Про водіїв", - резюмували в Glovo.
Нагадаємо:
Міністерство праці Іспанії в середу оголосило про накладання штрафу в розмірі 79 мільйонів євро на службу доставки Glovo, що базується в Барселоні, через порушення трудового законодавства.
Економічна правда