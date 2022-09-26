Glovo оскаржить штраф в Іспанії на 80 мільйонів євро

Сервіс Glovo заявив, що буде оскаржувати штраф від інспекції праці в Іспанії, яким його зобов’язали сплатити майже 80 млн євро за невідповідність законодавству моделі працевлаштування кур’єрів.

Про це йдеться у заяві пресслужби сервісу.

"Компанію Glovo було повідомлено про пропозицію Іспанської інспекції праці щодо ретроспективних виплат соціального страхування та штрафу в розмірі до 79 мільйонів євро за 2018–2021 роки на тій підставі, що модель працевлаштування кур'єрів Glovo протягом цього періоду часу не відповідала законодавству" - йдеться у заяві.

При цьому Glovo не погоджується з висновками інспекції, заявляючи, що період, якого стосується штраф, ще не підпадав під прийнятий у 2021 році закон "Про водіїв".

"Дані перевірки відбулися до введення в Іспанії Закону "Про водіїв", тому Glovo має намір оскаржити цю пропозицію та очікує рішення суду лише в найближчі роки. Glovo залишається повністю відданим дотриманню трудового законодавства Іспанії та нового закону "Про водіїв", - резюмували в Glovo.

Нагадаємо:

Міністерство праці Іспанії в середу оголосило про накладання штрафу в розмірі 79 мільйонів євро на службу доставки Glovo, що базується в Барселоні, через порушення трудового законодавства.

Економічна правда