Ціни на нафту знижуються через побоювання рецесії

Цін на нафту впали у понеділок через побоювання зниження попиту на паливо через очікувану глобальну рецесію.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent з поставками у листопаді впали на 54 центи, або 0,63%, до 85,61 долара за барель на 05:11 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в листопаді впали на 48 центів, або 0,61%, до $78,26.

Причини зниження цін

Індекс долара, який вимірює курс долара до кошика основних валют, у понеділок піднявся до 20-річного максимуму.

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"Посилення долара має тенденцію до скорочення попиту на нафту, деноміновану в доларах, оскільки покупці, які використовують інші валюти, повинні витрачати більше, щоб купити нафту.

Центральні банки багатьох країн-споживачів нафти, включаючи Сполучені Штати, найбільшого споживача сирої нафти у світі, підвищили процентні ставки для боротьби зі стрімкою інфляцією, що викликало занепокоєння, що посилення може спровокувати уповільнення економіки", - пояснює агентство.

"Посилення глобальної грошово-кредитної політики ключовими центральними банками для стримування підвищеної інфляції та зростання долара до максимумів за понад два десятиліття викликали занепокоєння щодо уповільнення економіки та є головним гальмом для зростання цін", - сказав віце-президент із дослідження товарів Religare Broking.

Збої на ринку нафти через російсько-українську війну, а також санкції Європейського Союзу, які забороняють російську нафту, які почнуться в грудні, надали певну підтримку цінам.

Економічна правда