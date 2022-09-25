Альтернатива російському газу: французька TotalEnergies вкладе 1,5 мільярда доларів в газовий проєкт у Катарі

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Французька компанія TotalEnergies уклала угоду на 1,5 млрд доларів щодо видобутку скрапленого природного газу (СПГ) в Катарі.

Про це повідомляє DW.

В пресрелізі компанії зазначається, що TotalEnergies стане першим міжнародним партнером QatarEnergy у проєкті південної частини Північного родовища North Field South (NFS) у Перській затоці.

Згідно з угодою, TotalEnergies отримає 9,375 % частки в проєкті NFS - із загальної частки 25 відсотків, доступної для міжнародних партнерів. Катарська національна компанія QatarEnergy володітиме рештою 75 відсотками.

Очільник TotalEnergies Патрік Пуянне додав, що компанія інвестує в проєкт NFS 1,5 мільярда доларів. Про нових партнерів Qatar Energy оголосить пізніше.

За словами міністра енергетики Катару Саад Шеріда Аль-Каабі, якого цитує агенція AFP, французький гігант допоможе фінансувати видобуток газу з North Field South і візьме на себе "посилену стратегічну" роль у газовій експансії Катару.

Катар є одним із провідних світових виробників СПГ, поряд зі Сполученими Штатами Америки та Австралією. За оцінками державної компанії Qatar Energy, на North Field зосереджено близько 10 відсотків відомих світових запасів природного газу.

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