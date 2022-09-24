Більше ніж 70% українців фінансово постраждало через повномасштабну війну — опитування

Станом на серпень 2022 року 70% українців заявили, що фінансово постраждали через повномасштабну війну РФ проти України, близько 33% втратили роботу.

Про це свідчать дані опитування КМІС на замовлення NDI Ukraine

Раніше, у травні, показник тих, хто заявив про зниження доходів становив 66%.

Також серед опитаних зросла до 33% кількість тих, хто втратив роботу. Раніше у травні тільки 31% респондентів зазначили, що втратили роботу.

Про певні матеріальні труднощі вказують 40% чоловіків та 35% жінок, серйозні труднощі — 34% чоловіків та 26% жінок. Серед опитаних 95% респондентів зазначають, що не живуть комфортно на свій нинішній дохід.

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Частка людей, які зіткнулися із втратою житла, зросла з 6% до 9%, з втратою іншого майна — з 8% до 10%.

Понад 81% опитаних заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії жертвували кошти на ЗСУ. 60% — гроші на гуманітарні потреби, 54% — дали притулок або допомогли ВПО, 37% — займалися волонтерством.

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Крім економічних проблем українці страждають також через інші негаразди, спровоковані війною: погіршення психічного здоров'я, погіршення фізичного здоров'я, втрату друзів чи родичів.

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Нагадаємо:

Інфляція в Україні у серпні відносно липня зросла на 1,1%, а у річному вимірі зросла до 23,8%.

В уряді очікують, що у 2023 році курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін складе 30,6%.















