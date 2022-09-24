Франція встановить мінімальну плату за доставку книг, замовлених онлайн, щоб допомогти магазинам конкурувати з Amazon 

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Франція планує запровадити мінімальну плату за доставку в розмірі 3 євро для онлайн-замовлень книг вартістю менше ніж 35 євро, щоб вирівняти умови для незалежних книгарень, які намагаються конкурувати з гігантами електронної комерції.

Про це повідомляє Reuters.

Ще у 2014 році був прийнятий закон вже забороняє безплатну доставку книг, але Amazon та інші постачальники, такі як Fnac, обійшли його, стягуючи символічну плату в 1 цент за доставку, коли локальні книжкові магазини зазвичай беруть до 7 євро за доставку книги.

У грудні 2021 року було проголосовано закон, щоб закрити лазівку в один цент через мінімальну плату за доставку, але закон не міг набути чинності, доки уряд не вирішив розмір цієї комісії.

"Це дозволить адаптувати книжкову індустрію до цифрової ери шляхом відновлення рівноваги між великими платформами електронної комерції, які пропонують практично безплатну доставку книг незалежно від розміру замовлення, і книжковими магазинами, які не можуть відповідати таким цінам доставки", — заявили в Мінкульті та Мінфіні Франції.

Вони додали, що Франція повідомить Європейську комісію про свій план, і мінімальна плата за доставку набуде чинності через шість місяців після того, як ЄС надасть дозвіл.

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Міністерство культури заявило, що плату в три євро, яка включає податки, не можна обійти за допомогою програм лояльності або спільної покупки книг з іншими товарами.

Він додав, що для замовлень на суму понад 35 євро онлайн-постачальники можуть запропонувати комісію за доставку в один цент.

Amazon у п’ятницю не прокоментував, але представник послався на заяву, зроблену на етапі лобіювання законодавства, коли компанія заявила, що плата за доставку буде "основним" фактором інфляції та особливо вразить читачів у сільській місцевості.

Книжкові магазини у Франції пережили зростання Amazon завдяки закону 1981 року, який забороняє знижки на нові книжки, але вони кажуть, що здатність американського онлайн-гіганта знижувати ціни на доставку досі спотворює ринок.

Французька асоціація книжкових магазинів SLF у п’ятницю заявила, що комісія в три євро недостатня, оскільки це означає, що книжкові магазини все одно продаватимуть собі у збиток, доставляючи книги клієнтам. Він закликав уряд знизити тарифи французької пошти за доставку книжок книгарнями.

Понад 20% із 435 млн книг, проданих у Франції у 2019 році, були куплені в Інтернеті, а частка ринку 3300 незалежних книжкових магазинів Франції повільно зменшується через конкуренцію з боку онлайн-магазинів, таких як Amazon, Fnac і Leclerc.

Нагадаємо:

Франція стала першою країною в Європі, яка заборонила рекламу викопного палива – такою була обіцянка французького президента Емманюеля Макрона під час передвиборчої кампанії навесні цього року.