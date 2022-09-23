П'ять країн ЄС вимагають жорсткіших санкцій проти Росії в новому пакеті – ЗМІ

Польща, Ірландія та країни Балтії вимагають посилити тиск на Росію в новому пакеті санкцій, який наразі узгоджується в Європейському Союзі.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела й документ, який опинився в розпорядженні агенції.

Згадані п’ять країн хочуть, щоб ЄС розширив санкції щодо російської енергетики, включивши в них заборону на зріджений нафтовий газ і обмеження на співпрацю в галузі ядерної енергетики.

Також пропонується відключити ще більше російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT – зокрема "Газпромбанк", який досі санкції майже не зачепили, оскільки він використовується європейськими фірмами для оплати поставок газу.

Крім того, Латвія, Литва, Естонія, Ірландія та Польща також пропонують заборону на страхові послуги й переказ доларів у Росію; більш жорсткі обмеження на операції з криптоактивами; розширення обмежень, накладених на російські судна, що заходять в порти ЄС, бізнес-послуг Росії та російські ІТ-послуги; заборонити імпорт російських алмазів та обмежити імпорт російської сталі; заборонити продаж нерухомості російським компаніям і громадянам, які не є резидентами ЄС.

Пропонується також запровадити санкції проти більшої кількості російських пропагандистських ЗМІ та заборонити юридичним особам, зареєстрованим в ЄС, отримувати фінансування від організацій, пов'язаних із російською державою.

Нагадаємо, Євросоюз підтвердив, що починає підготовку восьмого пакета санкцій проти Російської Федерації за агресивну війну проти України. Очікується, що його можуть ухвалити вже 6-7 жовтня, коли відбудеться засідання Європейської ради, а Європейська комісія внесе відповідні пропозиції вже наступного тижня.

Європейська правда