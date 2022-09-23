На АЗС WOG у Одесі стався вибух: деталі
П'ятниця, 23 вересня 2022, 18:02 -
Під час проведення регламентних робіт у пʼятницю, 23 вересня, на одному з АЗК мережі WOG в Одесі стався вибух, є постраждалі.
Про це ЕП повідомили у пресслужбі мережі.
Вибух стався близько 15 години під час регламентних робіт на АЗС за адресою Люстдорфська дорога, 174.
"На момент інциденту АЗК не працював та не обслуговував клієнтів. На жаль, є постраждалі серед тих, хто виконував регламентні роботи", – додали в компанії.
Причини вибуху наразі зʼясовують. У мережі запевнили, що надають максимальне сприяння у визначенні причин інциденту та ліквідації наслідків.
Економічна правда