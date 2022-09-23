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На АЗС WOG у Одесі стався вибух: деталі

П'ятниця, 23 вересня 2022, 18:02 - Анастасія Жарикова
 
t.me/our_odessa

Під час проведення регламентних робіт у пʼятницю, 23 вересня, на одному з АЗК мережі WOG в Одесі стався вибух, є постраждалі.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі мережі.

Вибух стався близько 15 години під час регламентних робіт на АЗС за адресою Люстдорфська дорога, 174.

"На момент інциденту АЗК не працював та не обслуговував клієнтів. На жаль, є постраждалі серед тих, хто виконував регламентні роботи", – додали в компанії.

Причини вибуху наразі зʼясовують. У мережі запевнили, що надають максимальне сприяння у визначенні причин інциденту та ліквідації наслідків.

Економічна правда

АЗС WOG
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