На АЗС WOG у Одесі стався вибух: деталі

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Під час проведення регламентних робіт у пʼятницю, 23 вересня, на одному з АЗК мережі WOG в Одесі стався вибух, є постраждалі.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі мережі.

Вибух стався близько 15 години під час регламентних робіт на АЗС за адресою Люстдорфська дорога, 174.

"На момент інциденту АЗК не працював та не обслуговував клієнтів. На жаль, є постраждалі серед тих, хто виконував регламентні роботи", – додали в компанії.

Причини вибуху наразі зʼясовують. У мережі запевнили, що надають максимальне сприяння у визначенні причин інциденту та ліквідації наслідків.

Економічна правда



