Верховний Суд визнав недійсною купівлю холдингом Новинського майже 30% акцій Харківобленерго

пресслужба Smart Holding

Касаційний господарський суд, який входить до складу Верховного Суду, визнав недійсною купівлю 29,7950% акцій Харківобленерго компанією бізнесмена Вадима Новинського Smart Holding (Cyprus) Ltd придбала в Inter Growth Investments Limited.

Про це повідомила пресслужба Smart Holding.

До суду з вимогою визнати недійсним договору придбання акцій звернувся менеджмент Харківобленерго.

Перші дві інстанції відмовили в задоволенні зазначених вимог, від так Харківобленерго звернувся до касаційного органу, який задовольнив його позовні вимоги.

"Очікуючи повний текст рішення відповідного суду для уточнення подальших правових дій, Smart Holding заявляє про готовність відстоювати своє законне право бути акціонером АТ "Харківобленерго" та викорінювати корупційну складову у менеджменті товариства", – заявили в Smart Holding.

Smart Holding Вадима Новинського домовилась про купівлю акцій Харківобленерго в Inter Growth Investments у грудні 2020 року, але остаточний дозвіл на концентрацію отримала від АМКУ тільки в жовтні 2021 року.

65% пакетом акцій в АТ "Харківобленерго" володіє держава.

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