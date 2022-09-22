Понад 2 тисячі британських компаній продовжують бізнес із РФ – YouControl

Загальна кількість російських комерційних компаній, засновниками яких є резиденти Великої Британії, сягає 2370 юридичних осіб.

Про це йдеться в дослідженні YouControl.

Зазначається, що британські дочірні компанії в Росії часто слугують прикриттям для міжнародних фінансових потоків, що ведуть до російських власників.

Так, HSBC Holdings, Unilever, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Linde, Legal & General Group та LyondellBasell Industries – компанії, що мають головний офіс у Британії та підтримують співпрацю з РФ.

При цьому, як показало дослідження, найбільша частка британського капіталу в рф представлена в будівництві, оптовій торгівлі, операціях з нерухомістю, транспорті і логістиці, а також в IT.

"Більшість компаній із британськими номінальними власниками зосереджені в Москві та Санкт-Петербурзі.

Три британські компанії, номінальні власники російських активів з топ 20, виявились підконтрольними росіянам: ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЭНМАР-ФИНАНС", ООО "ГРУППА ЛАДОГА", ООО БЕРКШИР.

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Бізнесмени російського походження – мільярдери Павло Дуров та Юрій Мільнер, були інвесторами на ранніх етапах стартапу із прокату авто ООО "ВИЛИ РАЗРАБОТКА" з офісом у Лондоні", - кажуть в YouControl.

При цьому, російських компаній у Британії майже у 5 разів більше, ніж британських в Росії.

"Вихід компаній із російського ринку чи згортання там операцій називають бізнес-бойкотуванням, тобто добровільними або непрямими санкціями. Для кількісного вимірювання рівня виходу бізнесу з РФ YouControl розробив інтегральний індекс ELI (Exodus Level Index). Він агрегує інформацію про розподіл кількості компаній з тієї чи іншої країни за 5 категоріями корпоративної реакції на російсько-українську війну.

При формуванні індексу враховувалися рекомендації дослідників Єльського університету щодо класифікації зарубіжних компаній. Середній індекс бізнес-бойкотування росії британськими компаніями ELI = 4,3. І це достатньо високий рівень за шкалою від 1 до 5.

Основні сфери діяльності британських компаній, які припинили чи призупинили бізнес з рф: бізнес-послуги, фінанси, роздрібна торгівля, харчпром, важка промисловість, легка промисловість, а також інжиніринг та будівництво. Продовжують бізнес із Росією у сфері охорони здоров’я, хімпрому, фінансів.

Проте, як свідчить аналіз YouControl, майже сотня британських компаній, реакція яких на російську агресію детально моніториться вченими Єльського університету, – лише вершина айсбергу. Аналітики детально дослідили російський Єдиний державний реєстр юридичних осіб і з’ясували, що загальна кількість російських комерційних компаній, засновниками яких є резиденти Великобританії становить 2370 юридичних осіб", підкреслюють аналітики.

Як показав аналіз найбільших російських компаній за участю британського капіталу, суттєва частина британських номінальних власників перебувають під контролем кінцевих бенефіціарів російського або ж небританського походження.

Так, більшість компаній із британськими номінальними власниками зосереджені в столиці РФ - Москві (41%). Більше сотні компаній із британським капіталом зареєстровані в Новосибірській області, Санкт-Петербурзі та Московській області.

Висока концентрація британського бізнесу в мегаполісах РФ відображає загальний тренд, характерний для сировинних економік. Тобто фокусування на "полюсах росту". З іншого боку, компанії орієнтуються насамперед на сферу послуг, зазначають аналітики.

При цьому британський капітал в РФ за кількістю підконтрольних компаній найбільш широко представлений у секторі будівництва (15.8% від усіх британських підприємств), оптової торгівлі (11.4%) та операціях з нерухомістю (7%), йдеться в дослідженні.

"Вагоме місце займають такі сфери бізнесу як: транспорт і логістика (6%), IT (4.2%), харчова промисловість (4.1%), фінанси (3.5%). Першу десятку замикають роздрібна торгівля, бізнес-послуги та управлінський консалтинг. Типово "індустріальні" сектори економіки, такі як: металургія, машинобудування, хімпром чи нафтогазова промисловість налічують відносно меншу кількість компаній з британськими акціонерами", - додають в YouControl.

"Серед топ 20 компаній за обсягом статутного капіталу з номінальним британським акціонерним контролем не було виявлено жодної, яку можна було б назвати на 100% британською.

Це підтверджує "транзитний характер" британської акціонерної власності над російськими компаніями", - йдеться у повідомленні.

Суттєва частка британських компаній-акціонерів – це так звані "shell companies" (компанії-оболонки). Три британські компанії-номінальні власники російських активів з топ 20 виявились підконтрольними росіянам, йдеться в дослідженні.

Частина британських компаній-власників російських активів мають бенефіціарів із таких юрисдикцій як: Піденна Африка, США, Ірландія, Австрія, Італія, Швейцарія.

"Також є випадки реєстрації британських компаній-акціонерів на осіб з громадянством інших країн: Латвія, Швеція, Великобританія. Аналіз складу ради директорів та історичних відомостей вказує на ознаки російського сліду", - кажуть аналітики.

Водночас ще одним типом так званих "британських акціонерів" є стартапи з засновниками російського походження, що отримали іноземне громадянство.

"Показовий кейс Wheely – компанії з прокату автомобілів у Лондоні, що дозволяє користувачам бронювати поїздки з водієм на елітних автівках. Засновник компанії Антон Чіркунов – син екс-губернатора Пермського краю Олега Чіркунова, має паспорт громадянина Швейцарії та водночас є резидентом Сполученого Королівства.

Примітно, що інвесторами таких проєктів зазвичай також виступають російські бізнесмени. У випадку Wheely – мільярдери російського походження Павло Дуров, Юрій Мільнер та інші інвестори, які доєднувалися на певних раундах залучення капіталу", - резюмує YouControl.

Економічна правда