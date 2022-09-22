З початку війни чистий продаж валюти НБУ наближається до 15 мільярдів доларів

З початку війни чистий продаж валюти Нацбанком України вже наближається до 15 млрд доларів США, а разом із продажем на ринку валюти Мінфіном – до 18 млрд доларів США.

Про це заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час конференції інвестбанку J.P. Morgan у Лондоні, повідомляє пресслужба НБУ.

"Для утримання курсової стабільності НБУ змушений проводити масивні інтервенції з продажу валюти на ринку. Загалом з початку війни чистий продаж валюти Нацбанком вже наближається до 15 млрд дол. США, а разом із продажем на ринку валюти Мінфіном – до 18 млрд дол. США.

Ба більше, для мінімізації витрачання резервів НБУ постійно адаптує свої валютні обмеження, підвищив на початку червня облікову ставку з 10% до 25% і наприкінці липня скоригував обмінний курс на 25%.

Ці заходи разом із надходженням міжнародної допомоги (загалом із початку війни вже більше 19 млрд дол. США) дають змогу утримувати обсяг міжнародних резервів на відносно достатньому рівні (25,4 млрд дол. США на кінець серпня)", - заявляють в НБУ.

За словами Ніколайчука, найближчими місяцями ситуація з платіжним балансом виглядає керованою.

Зокрема, дисбаланси знизилися після коригування обмінного курсу та запровадження нових валютних обмежень, наразі обсяги продажу валюти з боку НБУ суттєво нижчі порівняно з травнем-липнем.

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Також зерновий коридор через Чорне море розширює потенціал експорту зерна на 3 млн т щомісячно, що загалом у IV кварталі може забезпечити додаткові 2 млрд дол. США експортних надходжень.

Крім цього, надалі очікується приплив коштів від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановано отримання 8 млрд євро від ЄС, а також високою є ймовірність отримання другого траншу за програмою швидкого фінансування від МВФ у розмірі 1,4 млрд дол. США і позитивного рішення Конгресу США щодо виділення додаткових 4,5 млрд дол. США ще цього року.

"Водночас ризики забезпечення надійного фінансування дефіциту платіжного балансу залишаються високими через потенційну ескалацію терористичних атак з боку Росії", - підкреслив Ніколайчук.

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Економічна правда