Турецька ліра оновила історичний мінімум: причини

Турецька ліра впала до нового рекордно низького рівня після того, як місцевий Центробанк вдруге несподівано знизив процентні ставки, а Федеральна резервна система США посилює тиск на валюти ринків, що розвиваються.

Про це пише Bloomberg.

Так, ліра впала в ході торгів у четвер на 0,4% - до 18,4026 за долар, найнижчого рівня за всю історію.

Станом на 14:27 за Стамбулом ліра впала до 18,3819 за долар.

Індекс банків Borsa Istanbul Banks, який вимірює акції зареєстрованих кредиторів Туреччини, зріс на 2,9% перед тим, як скоротити зростання.

"Нетрадиційна грошово-кредитна політика Туреччини призвела до найнегативніших процентних ставок у світі з поправкою на інфляцію, яка минулого місяця перевищила 80%. Ліра має один із найгірших показників цього року на ринках, що розвиваються.

Новий рекордно низький рівень турецької валюти зафіксували після того, як національний комітет з монетарної політики на чолі з Сахапом Кавчіоглу знизив базову ставку до 12% з 13% у четвер. Це другий несподіваний крок поспіль після серпневого зниження, яке застало аналітиків зненацька. Зниження в четвер очікували лише п'ять із 22 аналітиків, опитаних Bloomberg", - пише агентство.

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"У найближчі місяці ймовірне ще більше зниження ставок через проблеми економічного зростання в регіоні", - сказав Марек Дрімал з Societe Generale, який очікував зниження на 50 базисних пунктів у четвер.

Цього року ліра впала приблизно на 28%, ставши другою найгіршою валютою ринків, що розвиваються, після аргентинського песо.

Економічна правда