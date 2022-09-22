За січень-серпень банки отримали 8,4 мільярдів чистого прибутку – НБУ

За січень-серпень 2022 року платоспроможні українські банки отримали 8,4 млрд грн чистого прибутку - порівняно з 45,6 млрд грн чистого прибутку за січень-серпень 2021 року.

Про це йдеться у даних НБУ.

При цьому доходи банків зросли на 32% у порівнянні з результатом січня-серпня 2021 року і становили 227,5 млрд грн, витрати - на 72% до 219,0 млрд грн, зокрема відрахування в резерви зросли у 12,4 рази до 89,4 млрд грн.

Раніше повідомлялось, що у 2 кварталі банки заробили на торгівлі валютою 12,4 млрд грн - ушестеро більше, ніж за такий самий період минулого року.

За результатами липня показник зріс ще більше, до 19,1 млрд грн.

Нагадаємо:

Обсяг активів Національного банку за підсумками першого півріччя збільшився на 3%, порівняно з даними на кінець грудня 2021 року та становить 1,4 трильйона гривень.

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Економічна правда