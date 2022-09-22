В Україні зʼявилась перша криптовалютна платіжна картка

Unex Bank

Unex Bank спільно з компанією Mastercard та фінтех-стартапом Weld Money запустили першу в Україні криптовалютну платіжну картку weld, яка дозволяє розраховуватися криптовалютою за товари та послуги всюди, де доступні безготівкові оплати.

Про це ЕП повідомили у банку.

Weld card являє собою цифрову платіжну картку на базі Debit Mastercard, яка прив’язана до криптовалютного гаманця на платформі Weld Money.

Картку можна додати до Apple Pay, Google Pay і розраховуватися криптовалютою за товари та послуги без необхідності користувачу самостійно конвертувати її у звичайну (фіатну) валюту.

Конвертація криптовалюти відбувається автоматично: при розрахунку карткою weld еквівалентна сума списується з криптовалютного балансу гаманця Weld Money.

Наразі weld card дозволяє розраховуватися стейблкоіном USDT, а невдовзі планують додати криптовалюти bitcoin та altcoin.

"Таким чином, для користувача процес оплати криптовалютною карткою weld не відрізняється від звичайної безготівкової оплати, і жодні додаткові дії для розрахунку криптовалютою не потрібні", – йдеться в релізі.

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Користувачі weld card можуть оплачувати товари та послуги у фізичних магазинах та онлайн, а крім того – знімати готівкові кошти в банкоматах, що підтримують технологію безконтактної оплати.

Варто зазначити, що при оплаті товарів та послуг карткою weld жодні додаткові комісії з користувача не стягуються.

Оформлення віртуальної картки відбувається онлайн на платформі Weld Money. При цьому використовується верифікація особи за допомогою Дія.Підпис.

Оформити картку weld можуть громадяни України старше 21 року.





