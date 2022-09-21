США передали "Київтеплоенерго" обладнання та труби на 1,3 мільйона доларів

Уряд США передав КП "Київтеплоенерго" труби та супутнє обладнання для відновлення централізованого теплопостачання вартістю 1,3 мільйона доларів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це дасть змогу відновити теплопостачання для понад 20 тис жителів столиці.

"За фінансової підтримки уряду США та сприяння USAID Проєкт енергетичної безпеки КП "Київтеплоенерго" замінює 11 км тепломереж, пошкоджених унаслідок ракетних обстрілів", – повідомили в компанії.

Програма відновлення пошкоджених унаслідок обстрілів тепломереж реалізується на шести ділянках у Подільському, Шевченківському, Оболонському та Святошинському районах, де інфраструктура міста зазнала найбільших руйнувань.

Загалом буде замінено понад 11 км тепломереж. Із них 7,7 км – мережі центрального опалення, майже 3,5 км – гарячого водопостачання.

У "Київтеплоенерго" розповіли, що замість старих трубопроводів прокладають попередньо ізольовані трубопроводи європейського зразка. Для гарячого водопостачання використають сучасні безшовні полімерні гнучкі труби. У теплокамерах, підвальних приміщеннях та вводах у будинки встановлюють нову запірну арматуру провідних світових виробників.

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"Тепломережі, які змінює підприємство за підтримки уряду США та USAID ПЕБ, пропрацюють 40-50 років. Усі роботи з демонтажу, прокладання нових тепломереж та благоустрою "Київтеплоенерго" виконує своїми силами. Уже скоро розпочнеться новий опалювальний сезон, тому завершити плануємо до середини жовтня ", – зазначив директор КП "Київтеплоенерго" В’ячеслав Бінд.





