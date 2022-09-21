Надходження до бюджету від акцизів у серпні досягли 7,8 мільярда

У серпні платники акцизного податку перерахували 7,8 мільярда гривень до загального фонду Державного бюджету, що більше затверджених показників доходів та перевищує показники серпня минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Минулого місяця підприємці, які сплачують акцизний податок з вироблених та ввезених підакцизних товарів на митну територію України сплатили на 55,1 млн грн більше затверджених показників доходів та на 10,7 млн грн більше, ніж у серпні минулого року.

Крім цього, у серпні було досягнуто позитивної динаміки в надходженнях акцизного податку з основних видів підакцизних товарів, зокрема, лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів.

Надходження акцизного податку з виробленої та ввезеної лікеро-горілчаної продукції склали 0,8 млрд грн, що на 83 млн грн більше фактичних надходжень серпня минулого року та на 76 млн грн більше затверджених показників доходів.

Надходження з тютюнових виробів склали майже 6 млрд грн, що на 15 млн грн більше серпня минулого року та на 136 млн грн більше показників доходів.

Також впровадження з 1 травня 2022 року норми закону щодо перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, обов’язку сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів дозволило суттєво збільшити доходи місцевих бюджетів.

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У серпні за звітний період липень 2022 року виробниками, імпортерами, а також суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі по залишках нереалізованих тютюнових виробів, вироблених до 1 квітня 2022 року, задекларовано 638 млн грн 5% акцизного податку.

Ці показники у 2,6 раза більше середньомісячних показників січня – квітня 2022 року та у 2,4 раза показників 2021 року.

Економічна правда