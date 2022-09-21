У РФ починають розбирати власні криголами на запчастини

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Російська держкомпанія "Росморпорт" (керує флотом приблизно з 300 суден) змушена використовувати частину суден у якості донорів запчастин.

Про це пише РБК із посиланням на заступника гендиректора держкомпанії Василя Стругова.

Зазначається, що криголам "Єрмак" розберуть на запчастини для ремонту "Красіна".

"Обидва криголами були побудовані на фінській верфі на замовлення "Судоімпорту", ​​тепер один із них стане донором для іншого. Розбирання судна займуться дві компанії з Петербурга. Вони знімуть із "Єрмака" понад 700 одиниць обладнання", - йдеться у повідомленні.

За словами Стругова, "Росморпорт" змушений використовувати частину флоту як донорів.

Він додав, що завдяки списанню неатомного криголама "Єрмак" вдасться підтримати технічну готовність криголама "Красін".

Усього до флоту "Росморпорту" входять трохи менше 300 суден, у використанні перебувають 268. Вони обслуговують 65 портів у 24 регіонах.

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"На короткостроковий період ці судна, які не в експлуатації (22 судна), допомогли нам не виходити з діяльності. Вони стали суднами-донорами, що тут приховувати", - визнав Стругов.

Він стверджує, що "Росморпорт" і так планував списувати ці судна, після "лютневого поштовху прискорилися з процесом".

"Завдяки списанню криголама "Єрмак", у нас є шанс у невелику літню навігацію забезпечити готовність "Красіна" до зимової навігації. Зрозуміло, що за цей короткий період донори рано чи пізно закінчаться. Насправді номенклатура тих запчастин та агрегатів, які на суднах-донорах є в наявності, вона недостатня: з ринку пішли виробники", - визнав представник держкомпанії.

За його словами, щоб вирішити складнощі з постачанням запчастин, обговорюється модернізація криголамів фінського виробництва для продовження їх терміну служби на 15 років.

Йдеться про шість криголамів: "Капітан Драніцин", "Капітан Хлєбніков", "Капітан Чечкін", "Капітан Букаєв", "Капітан Чадаєв", "Капітан Зарубін".

Економічна правда