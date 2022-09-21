Morgan Stanley продає придбаний за рекордною ціною ТЦ у Москві з великою знижкою – ЗМІ
Інвестфонд американського банку Morgan Stanley веде переговори про продаж ТЦ "Метрополіс" у Москві з великою зижкою.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Зазначається, що придбання ТЦ фондом у 2013 році стала найбільшою угодою в історії російського ринку комерційної нерухомості - тоді ТЦ купили у казахстанського девелопера Capital Partners.
За словами співрозмовників агентства, обговорюється зворотний продаж "Метрополісу" з великою знижкою, що пояснюється впливом війни в Україні на вартість активів міжнародних компаній у Росії.
При цьому переговори ще перебувають на ранній стадії, і немає впевненості в тому, що угоду буде завершено, кажуть джерела.
Інвестиційний фонд Morgan Stanley із інвестицій у нерухомість - Morgan Stanley Real Estate Investing - оголосив про придбання "Метрополісу" у 2013 році.
Фонд назвав угоду "найбільшою в історії російського ринку комерційної нерухомості", не розголошуючи суми.
Джерело "Ведомостей", близьке до угоди, повідомило, що об'єкт було продано за $1,2 млрд.
Економічна правда