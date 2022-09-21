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На новинах про мобілізацію у РФ падають акції компаній і рубль

Середа, 21 вересня 2022, 10:42 - Олексій Павлиш

Після новин про мобілізацію ринок акцій РФ на старті торгів у середу продовжив обвальне падіння - індекси МосБіржі та РТС за хвилину торгів впали на 7,4-9,7% на чолі з паперами фінансових компаній.

Про це пише "Интерфакс".

До 10:01 індекс МосБіржі становив 2052,71 пункта (-7,4%), індекс РТС - 1042,58 пункта (-9,7%); Ціни більшості "блакитних фішок" на Московській біржі впали в межах 15%.

 
дрон. Медіа

Раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ, мобілізаційні заходи розпочнуться з 21 вересня.

Подешевшали акції OZON (-15%), TCS Group (-14,8%), акції Polymetal (-14,4%), "Яндекса" (-12,5%), "Сургутнафтогазу" (-10,2%) -7,7% "префи"), "НОВАТЕКу" (-10,2%), "Газпром нафти" (-8,8%), "Московської біржі" (-8,7%), ПАТ "Полюс" ( -8,5%), АФК "Система" (-8,2%), "АЛРОСА" (-8,1%), "Роснафти" (-8,1%), Ощадбанку (-7,7% та - 7,7% "префи"), "Інтер РАВ" (-7%), UC Rusal (-7%), "ММК" (-6,8%), "НЛМК" (-6,3%), " Татнафти" (-6,3%), ВТБ (-6%), "ЛУКОЙЛу" (-5,8%), "Газпрому" (-5,3%), "МТС" (-5,1%), "Аерофлоту" (-4,1%), "Магніту" (-3,7%), "Сєвєрсталі" (-3,4%), "Норнікелю" (-3,2%), "РусГідро" (-2 5%).

 
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Водночас російський рубль, який торгувався вранці у бічному діапазоні, перейшов до зниження на торгах Московської біржі.

ВІДЕО ДНЯ

Курс долара США становив 62,61 руб о 9:43, що на 2,01 рубля вище за рівень закриття попередніх торгів. Євро коштував 61,95 руб., подорожчавши на 1,35 рубля. 

Економічна правда

акції Росія біржа рубль компанії
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