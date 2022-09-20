"Нова пошта" відкрила відділення ще у восьми деокупованих населених пунктах Харківщини

Поштовий сервіс "Нова пошта" з 19 вересня відкрив відділення ще у 8 деокупованих населених пунктах Харківщини: Дергачах, Катеринівці, Рогані, Водяному, Мурафі, Андріївці, Клугино-Башкирівці та Малинівці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Також компанія привезла гуманітарну допомогу, генератори та Starlink для безкоштовного підключення жителям, де відсутня електроенергія та інтернет.

У місті Дергачі запрацювало вантажне відділення № 130. Доступні усі послуги для видачі та отримання відправлень до 1000 кг щодня з 09:00 до 17:00. У Катеринівці по вул. Кооперативна, 1 відкрито поштове відділення до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у населених пунктах Рогань, Водяне, Мурафа, Андріївка, Клугино-Башкирівка та Малинівка вже працюють мобільні відділення - мешканцям доступна відправка та отримання посилок до 30 кг.

фото: нова пошта

"Сплатити за послуги на місці можна через мобільний додаток Нової пошти, карткою через POS-термінал або відправити посилку за рахунок отримувача. Мобільне відділення не приймає готівку", - пояснили в "Новій пошті".

Адреса та графік роботи:

ВІДЕО ДНЯ

Рогань, вул. Культури, 5. Працюватиме у понеділок, середу та п’ятницю з 14:10 до 16:10.

Водяне, вул. Московська, 132 - вівторок, четвер та суботу з 14:00 до 16:00.

село Мурафа, вул. Весніна, 1а - вівторок, четвер та суботу з 11:30 до 13:30.

Андріївка, вул. Центральна, 5а. – з понеділка по суботу з 10:00 до 12:00.

Село Клугино-Башкирівка, вул. Горішного, 138/2 - щодня, окрім неділі з 12:30 до 14:30.

Малинівка, вул. 1-го Травня, 10 - з понеділка по суботу з 15:00 до 18:00.

У компанії нагадали, що "Нова пошта" вже працює у Балаклії, Ізюмі та Чугуєві на Харківщині.

Еконмічна правда