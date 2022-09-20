Найбільший переробник олійних культур Bunge йде з РФ

Американський агропромисловий та продуктовий гігант Bunge оголосив, що повністю залишив російський ринок.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що найбільший переробник олійних культур продав завод у Воронежі та права на бренди рослинних олій, включаючи Oleina та Ideal.

Завод був збудований у 2005 році й виробляв до 540 000 тонн сировини. Його вартість оцінюють у 130 мільйонів доларів, але реальну суму угоди купівлі-продажу компанія не назвала.

"Завдяки продажу Bunge ("B") приєдналася до світових гігантів торгівлі зерновими, відомих, як "ABCD", які покинули ринок РФ - Archer Daniels Midland, Cargill і Dreyfus.

Два місяці тому Bunge натякнув на продаж шляхом реструктуризації російського бізнесу. Бізнес продається Карену Ванецяну, контрольному акціонеру російської Exoil Group", - пише агентство.

Економічна правда