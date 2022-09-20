УЗ запускає потяг між Донеччиною та Харківщиною: графік

"Укрзалізниця" з вівторка, 20 вересня, запускає курсування приміського поїзда № 6801/6802 Лозова - Бантишеве, який з'єднує Харківську та Донецьку області.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначється, що з Лозової пїзд вирушатиме о 07:30 і прибуватиме на станцію Бантишеве о 10:00. Зі станції Бантишеве він вирушатиме о 15:45 і прибуватиме до Лозової о 18:20.

"Поїзд курсуватиме щодня, крім четверга, з зупинками на станціях Близнюки, Дубове, Гаврилівка, Язикове, Барвінкове, Гусарівка та з урахуванням усіх зупинкових пунктів", - пояснили в компанії.

Раніше повідомлялося, що УЗ продовжує відновлювати залізничне сполучення з Харківщиною. Так, з 19 вересня почали курсувати поїзди сполученням Харків - Дергачі та Харків - Чугуїв.

Економічна правда