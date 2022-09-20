Apple підвищить ціни в App Store для користувачів з Європи та низки інших країн

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Apple Inc. оголосила про підвищення цін на застосунки в App Store і на покупки в цих застосунках у Європі та низці інших країн з жовтня.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Так, 5 жовтня ціни будуть підвищені для країн, що користуються євро, а також для Чилі, Єгипту, Японії, Малайзії, Пакистану, Польщі, Південної Кореї, Швеції та В'єтнаму.

Причину такого кроку в Apple не пояснили. Але щодо В'єтнаму розʼяснили, що цей захід був зумовлений новими податковими законами в країні.

Тим часом компанія вирішила підняти ціни в період зростання вартості американського долара до інших валют останніми місяцями, що може негативно позначатися на виторзі компанії, яку вона отримує в зарубіжних країнах, пише Barron's.

Також раніше Apple оголосила, що заморозить ціни на нові моделі iPhone у США, але ці смартфони коштуватимуть дорожче у Великій Британії та Європі.





