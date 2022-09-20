Всі розділи
Укр / Рус

Apple підвищить ціни в App Store для користувачів з Європи та низки інших країн

Вівторок, 20 вересня 2022, 14:05 - Анастасія Жарикова
 
GETTY IMAGES

Apple Inc. оголосила про підвищення цін на застосунки в App Store і на покупки в цих застосунках у Європі та низці інших країн з жовтня.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Так,  5 жовтня ціни будуть підвищені для країн, що користуються євро, а також для Чилі, Єгипту, Японії, Малайзії, Пакистану, Польщі, Південної Кореї, Швеції та В'єтнаму.

Причину такого кроку в Apple не пояснили. Але щодо В'єтнаму розʼяснили, що цей захід був зумовлений новими податковими законами в країні.

Тим часом компанія вирішила підняти ціни в період зростання вартості американського долара до інших валют останніми місяцями, що може негативно позначатися на виторзі компанії, яку вона отримує в зарубіжних країнах, пише Barron's.

Також раніше Apple оголосила, що заморозить ціни на нові моделі iPhone у США, але ці смартфони коштуватимуть дорожче у Великій Британії та Європі.



ВІДЕО ДНЯ
Apple ціни
Матеріали за темою
У Росії жоден з ритейлерів не отримав дозвіл на легальний продаж iPhone 14 20 вересня 2022, 10:03
Rutube на вимогу Apple обмежив поширення контенту російських державних ЗМІ 17 серпня 2022, 15:48
Apple уповільнила найм і звільнила 100 рекрутерів у рамках зменшення витрат 16 серпня 2022, 12:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті