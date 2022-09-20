Ціни на нафту стабілізувались на тлі очікувань підвищення ФРС процентної ставки 

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Ціни на нафту стабілізувалися у вівторок після зростання на попередній сесії через побоювання, що подальше підвищення процентної ставки в США стримає економічне зростання та підживить попит у найбільшому споживачі нафти у світі.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з розрахунками за листопад піднялися на 3 центи до 92,03 долара за барель до 04:49 GMT.

Ціна американської нафти West Texas Intermediate з поставкою в жовтні коштувала 85,76 дол за барель, що на 3 центи більше. Жовтневий контракт закінчується у вівторок, а більш активний листопадовий контракт становив 85,29 дол, що на 7 центів або на 0,1% менше.

Нагадаємо, у вівторок курс долара досяг рекордного рівня за два десятиліття порівняно з основними аналогами напередодні низки засідань центральних банків у всьому світі цього тижня під керівництвом Федеральної резервної системи США, яка, ймовірно, підвищить процентні ставки ще на 75 базисних пунктів, щоб приборкати інфляцію.

Зміцнення долара робить нафту, деноміновану в доларах, дорожчою для покупців, які використовують інші валюти, а очікуване підвищення курсу посилило занепокоєння щодо того, що посилення може спровокувати глобальну рецесію.

"Ціни на нафту знижуються з середини червня, а побоювання рецесії та уповільнення темпів зростання в Китаї все ще залишаються головними ведмежими факторами", — говорить аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

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У той час як інші великі економіки посилюють економіку, Китай, другий за величиною споживач нафти у світі, у вівторок залишив свої базові ставки за кредитами без змін, намагаючись збалансувати підтримку свого повільного економічного зростання та ослаблення юаня.

За словами старшого ринкового аналітика OANDA Едварда Моя, побоювання агресивних посилень центрального банку все ще викликають занепокоєння щодо "швидкого ослаблення світової економіки" та тиску на ціни на нафту.





