Мінсоцполітики хоче полегшити призначення субсидій на комуналку для ВПО

Міністерство соціальної політики пропонує здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд, що дозволить приймати документи у будь-якій точці України.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Новий механізм, у разі схвалення, стосуватиметься призначення субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Зараз прийом відповідних документів у паперовому вигляді здійснюється управліннями соціального захисту населення (УСЗН), на місцевому рівні з прив’язкою до місця, де розміщено відповідний УСЗН.

"Під час війни опрацювання заяв на субсидії та пільги в громадах, де тривають бойові дії, чи які тимчасово окуповані, неможливе. А в тих громадах, куди переміщаються громадяни, процедура призначення складна і тривала", – зазначають у міністерстві. Так, цей процес може тривати від декількох тижнів до декількох місяців, протягом яких людина залишається без виплат.

Тож Мінсоц пропонує здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд. Використання ІТ-систем ПФУ дозволить приймати документи громадян в будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян, які проживали в Херсонській чи Запорізькій області, можна буде призначити у Львові чи Вінниці.

Це не матиме жодного впливу на діючих отримувачів пільг та субсидій, які не змінювали місце проживання. Натомість внутрішньо переміщені особи зможуть звернутися з питання призначення субсидії чи надання пільг до органів ПФУ, а також до ЦНАПів або онлайн до місцевих органів через застосунок "Соціальна громада".

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Це також дозволить автоматизувати процеси нарахування та виплати субсидій та убезпечити дані громадян від втрати в умовах воєнного стану, адже документи зберігатимуться в електронній формі.