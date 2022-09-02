Російські банки втратили $25 мільярдів через санкції

Російські банки втратили 1,5 трлн руб, або 25 млрд дол, у першій половині 2022 року внаслідок запроваджених країнами заходу санкцій проти РФ через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на слова заступника голови Центробанку Дмітрія Туліна в інтерв'ю російському РБК

Санкції Заходу були спрямовані на блокування активів російських банків, заборону деяким з них торгувати в доларах, євро та інших конвертованих валютах тощо. Це призвело до того, що вони зазнали збитків від валютних свопів і переоцінили свої портфелі, заявив Тулін.

Як наслідок, 40% російських "системно важливих банків", які є найбільшими в країні і мають вищі вимоги до достатності капіталу, оприлюднили збитки в першій половині цього року.

Тулін сказав, що санкції зробили "більш проблематичним" для російських банків операції в іноземних валютах, навіть якщо самі банки не потрапили під санкції. За його словами, банки на Заході або закрили кореспондентські рахунки російських кредиторів, або витрачають "тижні та місяці" на перевірки, що затримує виплати.

У результаті, за словами Туліна, "можна сказати, змінилася економічна сутність валютних рахунків — вони фактично перетворилися на рублеві, прив’язані до курсу".

Він сказав, що відсутність конвертованості рубля "пришвидшить процес припинення домінування іноземної валюти" в російській фінансовій системі.