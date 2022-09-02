Офіційно: G7 планує обмежити ціни на російську нафту

Країни Великої сімки заявили, що планують запровадити обмеження ціни на світові закупівлі російської нафти, що має скоротити нафтові доходи РФ та послабити її можливість фінансувати війну проти України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву G7.

"Ми підтверджуємо наш спільний політичний намір завершити та запровадити комплексну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі", — йдеться у заяві міністрів фінансів G7.

"Надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти закуповуватимуться за ціною або нижче ("цінова стеля"), визначеною широкою коаліцією країн, які дотримуються та впроваджують цінову межу".

План G7 фактично дозволить покупцям російської нафти за обмеженою ціною продовжувати отримувати критично важливі послуги, такі як фінансування та страхування танкерів.







