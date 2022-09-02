Курс валют на 2 вересня: готівкове євро знову послаблюється

Курс гривні на чорному ринку 2 вересня незначно ослаб і наразі коливається на рівні 40,53 - 40,71 грн за долар, проте курс євро відновив падіння.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 15:20 курс долара на чорному ринку становить 40,53 - 40,71 грн, а у четвер, 1 вересня, коливався на рівні 40,49 - 40,64 грн.

Щодо "чорного" курсу євро, він становить 40,22 - 40,46 грн проти 40,28 - 40,53 грн днем раніше. Євро відновило падіння після нетривалої павзи.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,65 грн (курс на 1 вересня – 40,0 - 40,7 грн);

Євро – 39,85 - 40,7 грн (курс на 1 вересня – 40,0 - 40,755 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 - 39,99 грн;

Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;

Райффайзен – 40,5 - 41,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.

Регулятор з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США





