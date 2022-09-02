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Лише 20% українських біженців планують повернутися з Польщі до зими: причини

П'ятниця, 2 вересня 2022, 13:04 - Анастасія Жарикова

Кожен пʼятий українець, який через війну вимушено поїхав до Польщі, прагне повернутися в Україну до зими.

Про це свідчать результати опитування, проведеного міжнародним агентством з працевлаштування Gremi Personal.

Компанія провела опитування серед 1440 громадян України напередодні 1 вересня. 

Лише 22,2% опитуваних мають на меті поїхати додому у найближчі 3 місяці, 35% готуються залишитись у Польщі щонайменше на рік. 

Ще чверть (25,6%) планують повернутись як тільки закінчиться війна, а 17% вже не планують повертатись в Україну. 

 
Gremi Personal

Загальні настрої українських громадян за кордоном підтверджують і дані UNICEF. Близько 53% батьків планують віддати дітей у польські школи, що свідчить про наміри лишатися з дітьми у Польщі щонайменше на пів року. 

"Ми прогнозуємо, що більша частина українців повернеться на Батьківщину, як тільки мине небезпека. Однак значна частина громадян залишиться за кордоном по ряду суб'єктивних факторів — втрата житла, низький рівень оплати праці, кращі умови проживання та звісно через відсутність ризиків для життя" — розповіла директорка департаменту рекрутації агентства Анна Джоболда.

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Експертка додала, що найпесимістичніші прогнози щодо опалюваного сезону підштовхують українців перезимувати у Польщі. У деяких регіонах України люди ризикують не тільки лишитися взимку без теплопостачання чи води (через пошкодження інфраструктури обстрілами), а й отримають платіжки, які вкрай важко сплатити. 

Крім цього, у той час, коли кількість робочих місць в Україні значно зменшилась через війну, ситуація у Польщі зворотна —  запити роботодавців на робітників ростуть, що зумовлює і зростання заробітних плат.

Середня зарплата на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці у Польщі становить 28-32 тис. грн на місяць (3500-4000 злотих). Це також мотивує українців покращувати власну економічну ситуацію за межами України.

Економічна правда

Польща війна
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