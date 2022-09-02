АРМА отримало в управління активи "дочки" російської "Невської косметики" на понад два мільярди

В управління АРМА передали заарештовані активи підприємства з виготовлення побутової хімії у Вінницькій області, повʼязаного з Росією, на понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та СБУ.

Серед активів – корпоративні права (100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн), а також продукція та сировина на понад 500 млн грн.

"Кінцевим бенефіціаром підприємства є один із відомих російських олігархів із близького оточення президента РФ, власник російської косметичної корпорації", – йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Правоохоронці встановили, керівництво підприємства намагалось приховати від націоналізації готову продукцію й сировину. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вони розпочали процес виведення з України активів в інтересах російського власника.

"Не маючи на це законних підстав, вони хотіли вивезти її, використовуючи символіку Червоного Хреста", – наголошують у ОГП.

Через це на початку червня суд арештував корпоративні права Вінницяпобутхіма на 1,5 млрд грн, а також вироблену продукцію та сировину вартістю понад 500 млн грн, що зберігаються на складах підприємства.

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Також правоохоронці здійснили низку обшуків, вилучили комп'ютерну техніку, серверне обладнання та інші документи. Опломбовано устаткування для виробництва побутової хімії та складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою майже 5 тис. тонн.

Агентство "Інтерфакс-Україна" зазначає, що йдеться про компанію "Вінницяпобутхім". Її власником є російський олігарх, член партії "Єдина Росія" Володимир Плесовських.

Компанія "Невська косметика", що належить Плесовських, придбала "Вінницяпобутхім" у 2006 році.

Підприємство випускає такі косметичні та побутові бренди як "Ушастий нянь", Sarma, "Новый жемчуг" та інші.



