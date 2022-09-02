Бізнес в Україні дещо послабив песимістичні настрої: адаптується до війни 

Український бізнес у серпні дещо послабив негативні оцінки перспектив своєї економічної діяльності – Індекс очікувань ділової активності зріс до 44,1 із 43,6 у липні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі зауважили, що бізнес продовжує адаптуватися до воєнних умов. Водночас невизначеність із тривалістю війни та пов’язане з цим погіршення інфляційних очікувань, руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, значна вимушена міграція населення всередині країни стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки.

Підприємства промисловості поліпшили оцінки економічних перспектив з огляду на релокацію частини підприємств до більш безпечних регіонів, поступове налагодження ланцюгів постачання та адаптацію до нових умов. ІОДА сектору у серпні становив 46,7 порівняно з 43,1 у липні.

"Уперше за останні місяці підприємства очікували збільшення обсягів виготовленої продукції. Також респонденти сектору були менш песимістичні у своїх очікуваннях щодо обсягів нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних", – додали в Нацбанку.

Сектор будівництва також посилив оцінки своєї діяльності – індекс у серпні становив 41,2 проти 35,0 у липні. Зокрема, цьому допомогли сприятливі сезонні умови та поступове відновленню будівництва житлових і нежитлових будівель.

Песимізм в очікуваннях щодо обсягів будівництва та обсягів нових замовлень, а також обсягів закупівлі сировини та матеріалів знизився.

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Підприємства торгівлі натомість незначно погіршили очікування щодо своєї економічної діяльності, та все ще перебувають найближче до нейтрального рівня. Індекс сектору становив 47.4 порівняно з 48.7 у липні. Опитані представники сектору очікують зменшення обсягів товарообороту, залишаються стриманими щодо обсягів закупівлі товарів для продажу, вказують на зменшення залишків товарів для продажу внаслідок вичерпання старих запасів та обмеження постачання нового товару. Також підприємства торгівлі надалі налаштовані на зниження торговельної маржі.

Сфера послуг мала найстриманіші оцінки серед інших секторів економіки щодо своєї діяльності через подальше пошкодження транспортної інфраструктури, слабкий попит і втрату замовлень: секторальний індекс погіршився до 39.,6 з 41,9 у липні. Підприємці посилили очікування щодо зменшення обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та послуг у процесі виконання. А також послабили очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги.

Підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції та послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників.

У всіх секторах не очікують збільшення загальної чисельності працівників. Але підприємства промисловості та будівництва відзначили деяке підвищення попиту на персонал.





