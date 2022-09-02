"Укрзалізниця" у серпні наростила обсяг перевезень: найбільший приріст в агросекторі

УЗ

АТ "Укрзалізниця" у серпні збільшила обсяг перевезень вантажів на 4,5% – з 10,318 млн тонн до 10,787 млн тонн.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у Telegram.

"Є суттєвий приріст за зерном, нашою стратегічною позицією. Перевезли +42%, насамперед завдяки розблокуванню морських портів", – написав він.

Згідно з повідомленням керівника "УЗ", в серпні було перевезено 2,088 млн тонн порівняно з 1,447 млн тонн у липні.

Також зросли обсяги перевезення нафтопродуктів – на 2,6%, до 556 тис. тонн, і будматеріалів – приблизно на 10%.

Натомість знизилося транспортування залізної руди – на 6,8% до 1,895 млн тонн, а також чорних металів – на 10%.

"Але тут причина зрозуміла - на жаль, триває падіння виробництва сталі у світі. А ось зниження перевезення вугілля на 10% мене реально тривожить", – додав Камишін.

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Голова правління "УЗ" підкреслив, що компанія бореться за кожну тонну вантажу та збільшує експортно-імпортний потенціал залізниці, будуючи нові ділянки, відкриваючи нові стики з сусідніми країнами та збільшуючи пропускну спроможність західних переходів.

Нагадуємо:

За 25 днів серпня по українській залізниці було перевезено понад 1 мільйон тонн зерна на експорт, з них сухопутними коридорами – 549 тисяч тонн.

За 22 дні з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів

"Укрзализныця" в августе нарастила объем перевозок: наибольший прирост в агросекторе

АО "Укрзализныця" в августе увеличило объем перевозок грузов на 4,5% - с 10,318 млн тонн до 10,787 млн тонн.

Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в Telegram.

"Есть существенный прирост за зерном, нашей стратегической позицией. Перевезли +42%, прежде всего, благодаря разблокированию морских портов", – написал он.

Согласно сообщению руководителя УЗ, в августе было перевезено 2,088 млн тонн по сравнению с 1,447 млн тонн в июле.

Также выросли объемы перевозки нефтепродуктов – на 2,6%, до 556 тыс. тонн, и стройматериалов – примерно на 10%.

Снизилась транспортировка железной руды – на 6,8% до 1,895 млн тонн, а также черных металлов – на 10%.

"Но здесь причина ясна – к сожалению, продолжается падение производства стали в мире. А вот снижение перевозки угля на 10% меня реально тревожит", – добавил Камышин.

Председатель правления УЗ подчеркнул, что компания борется за каждую тонну груза и увеличивает экспортно-импортный потенциал железной дороги, строя новые участки, открывая новые стыки с соседними странами и увеличивая пропускную способность западных переходов.

Напоминаем:

За 25 дней августа по украинской железной дороге было перевезено более 1 миллиона тонн зерна на экспорт, из них сухопутными коридорами – 549 тысяч тонн.

За 22 дня с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышли 33 корабля из 719 549 тонн агропродукции. 33 кораблі з 719 549 тонн агропродукції.





