У Львові арештували готель та нерухомість, які належать росіянину

Суд у Львові арештував корпоративні права мережі готелів та нерухомість на понад 55 мільйонів гривень, які належать громадянину Росії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури накладено арешт на корпоративні права мережі відомих готелів на загальну суму понад 15,5 млн грн та на об’єкти нерухомості. Зокрема:

базу відпочинку;

земельну ділянку;

житловий будинок.

За даними слідства, посадові особи ТОВ, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних компаній, зареєстрованих на Кіпрі, шляхом укладення ряду фіктивних договорів.

"Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи в якості заробітної плати для російського власника. Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету РФ і направлялися на фінансування війни в Україні", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці вживають заходи для передачі арештованого в управління АРМА. Кримінальне провадження за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення триває.

Економічна правда



