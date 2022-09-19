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МАУ отримала нового президента: хто ним став

Понеділок, 19 вересня 2022, 19:05 - Анастасія Жарикова

Найбільша українська авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) призначила нового президента – Звонарьова Кирила.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Авіаперевізник повідомив, що відповідна зміна керіввництва відбулась після закінчення контракту Євгенія Дихне. Він очолював МАУ протягом трьох років – з вересня 2019.

Новий президент авіакомпанії Кирил Звонарьов має більше 25 років досвіду на керівних посадах в різних галузях українських та міжнародних компаній. Зокрема, з 2014 по 2022 роки обіймав посаду заступника генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

А також є доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного Авіаційного Університету.

Нагадуємо:

На початку липня авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" розпочала чартерні польоти на замовлення туроператора ITAKA (Польща).

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Економічна правда
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