МАУ отримала нового президента: хто ним став

Найбільша українська авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) призначила нового президента – Звонарьова Кирила.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Авіаперевізник повідомив, що відповідна зміна керіввництва відбулась після закінчення контракту Євгенія Дихне. Він очолював МАУ протягом трьох років – з вересня 2019.

Новий президент авіакомпанії Кирил Звонарьов має більше 25 років досвіду на керівних посадах в різних галузях українських та міжнародних компаній. Зокрема, з 2014 по 2022 роки обіймав посаду заступника генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

А також є доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного Авіаційного Університету.

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На початку липня авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" розпочала чартерні польоти на замовлення туроператора ITAKA (Польща).

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