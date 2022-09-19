Всі розділи
Укр / Рус

Індія купує газ вдвічі дорожче після скасування поставок з Росії через санкції

Понеділок, 19 вересня 2022, 18:31 - Анастасія Жарикова

Індія була змушена придбати одну з найдорожчих партій скрапленого природного газу, після скасування важливих поставок з Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільша газова компанія Індії GAIL India Ltd. придбала кілька вантажів СПГ для доставки в період з жовтня по листопад за більш ніж удвічі дорожчою ціною, порівняно з вартістю в аналогічний період в минулого року. 

Компанія, яка базується в Нью-Делі, намагається замінити постачання від колишнього торгового підрозділу ПАТ "Газпром", який був націоналізований Німеччиною на початку цього року. Наразі колишня російська компанія сплачує договірні штрафи, а не постачає паливо.

Автори зазначають, що глобальне зростання цін на природний газ після вторгнення Росії в Україну сильно вдарило по чутливим до цін країнам, що розвиваються. Та змусило їх платити за високими ставками спотового ринку або зіткнутися з відключеннями електроенергії та зупинкою промисловості. 

Роздрібна інфляція в Індії зросла в серпні частково через підвищення вартості палива.

Крім цього, трейдери розповіли, що минулого тижня GAIL купила три партії СПГ із поставкою з жовтня по листопад на суму понад 40 дол за мільйон британських теплових одиниць. Це є одним із найдорожчих вантажів, які будь-коли доставлялися до Індії.

ВІДЕО ДНЯ

Компанія виграла цінові та об’ємні поступки безпосередньо перед тим, як у 2018 році розпочався 20-річний контракт із маркетинговим підрозділом "Газпрому" в Сінгапурі. Технічно цей підрозділ був частиною Gazprom Germania GmbH, яку німецький регулятор конфіскував у квітні та перейменував на Securing Energy for Europe GmbH.

Нова компанія більше не може постачати паливо з російського півострова Ямал і заявила, що не має запасів для відправки в Індію. Підприємство сплачує GAIL договірні штрафи за недоставку, які, ймовірно, становлять незначну частину поточних спотових цін.



санкції Росія Індія газ
Матеріали за темою
Чому Україна не вводить санкції проти російських олігархів, за якими полює пів світу 19 вересня 2022, 15:00
Обмеження цін на нафту відправить Росію в економічний нокдаун. Як це буде? 19 вересня 2022, 08:30
Єврокомісія рекомендує покарати Угорщину на суму 7,5 млрд євро через брак верховенства права 18 вересня 2022, 13:31
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті