Індія купує газ вдвічі дорожче після скасування поставок з Росії через санкції

Індія була змушена придбати одну з найдорожчих партій скрапленого природного газу, після скасування важливих поставок з Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільша газова компанія Індії GAIL India Ltd. придбала кілька вантажів СПГ для доставки в період з жовтня по листопад за більш ніж удвічі дорожчою ціною, порівняно з вартістю в аналогічний період в минулого року.

Компанія, яка базується в Нью-Делі, намагається замінити постачання від колишнього торгового підрозділу ПАТ "Газпром", який був націоналізований Німеччиною на початку цього року. Наразі колишня російська компанія сплачує договірні штрафи, а не постачає паливо.

Автори зазначають, що глобальне зростання цін на природний газ після вторгнення Росії в Україну сильно вдарило по чутливим до цін країнам, що розвиваються. Та змусило їх платити за високими ставками спотового ринку або зіткнутися з відключеннями електроенергії та зупинкою промисловості.

Роздрібна інфляція в Індії зросла в серпні частково через підвищення вартості палива.

Крім цього, трейдери розповіли, що минулого тижня GAIL купила три партії СПГ із поставкою з жовтня по листопад на суму понад 40 дол за мільйон британських теплових одиниць. Це є одним із найдорожчих вантажів, які будь-коли доставлялися до Індії.

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Компанія виграла цінові та об’ємні поступки безпосередньо перед тим, як у 2018 році розпочався 20-річний контракт із маркетинговим підрозділом "Газпрому" в Сінгапурі. Технічно цей підрозділ був частиною Gazprom Germania GmbH, яку німецький регулятор конфіскував у квітні та перейменував на Securing Energy for Europe GmbH.

Нова компанія більше не може постачати паливо з російського півострова Ямал і заявила, що не має запасів для відправки в Індію. Підприємство сплачує GAIL договірні штрафи за недоставку, які, ймовірно, становлять незначну частину поточних спотових цін.





