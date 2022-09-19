Українцям став доступний "Єдиний портал вакансій"

В Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", покликаний значно полегшити українцям пошук роботи.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві зауважили, що наразі працевлаштування залишається актуальною проблемою для багатьох українців. Особливо для тих, хто був змушений виїхати зі своїх міст через бойові дії у своєму регіону.

Водночас бізнес, який через війну релокувався, а також підприємства, що відкриваються чи розширюються, в тому числі за допомоги грантових програм від Мінекономіки, потребують робочої сили.

"Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, "Єдиний портал вакансій" буде дуже корисним і в майбутньому", - зазначила Перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Новий портал дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є максимально актуальними.

Ознайомитись з порталом та актуальними вакансіями можна за посиланням jobportal.dcz.gov.ua.

ВІДЕО ДНЯ

Створення порталу було ініційоване Міністерством економіки та Державною службою зайнятості навесні 2022 року. Наприкінці травня Мінекономіки та Держслужба зайнятості підписали про співпрацю та інформаційну взаємодію між з 6 найбільшими сайтами з працевлаштування (work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com, ua.jooble.org).

Економічна правда