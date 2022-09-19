"Метінвест" Ахметова та Новинського ліквідує "дочки" в РФ та Білорусі

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Metinvest Holding українських бізнесменів Ріната Ахметова та Вадима Новинського, ліквідує активи в Росії та Білорусі, а саме компанії Metinvest Distribution та Metinvest Eurasia.

Про це розповів СЕО Групи Метінвест Юрій Риженков в інтерв’ю НВ.

Metinvest Distribution був одним з найбільших постачальників металопродукції до Білорусі.

Риженков розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, у компанії ухвалили рішення про ліквідацію в РФ та Білорусі.

"Там у нас лише збутові активи: "Метінвест Євразія" та білоруська "Метінвест Дистрибуція". Там є операційні команди, яким надано інструкції з ліквідації", – розповів топ-менеджер.

У компаніях працювали сотні громадян Росії та Білорусі, деякі з них навіть більше 10 років. За словами Риженкова, після 24 лютого більшість з них або була звільнена, або звільнилася сама.

"Було точно більше сотні, зараз лишилися одиниці. В основному це ті, хто засуджує те, що відбувається, хтось отримав інше громадянство", – додав гендиректор групи.

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