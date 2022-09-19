Ціни на нафту зростають через слабкий долар і занепокоєння щодо пропозиції – Reuters

Ціни на нафту зросли у понеділок, оскільки слабший долар і занепокоєння щодо пропозиції напередодні ембарго ЄС на російську нафту в грудні нівелюють побоювання щодо глобальної рецесії, яка може зменшити попит на пальне.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 60 центів, або 0,7%, до 91,95 доларів за барель до 03:30 GMT після того, як у п'ятницю вони піднялися на 0,5%.

Нафта West Texas Intermediate коштувала 85,50 доларів за барель, що на 39 центів або 0,5% дорожче.

Причини зміни цін

Ціни на нафту, які минулого тижня впали більш ніж на 1% через побоювання, що чергове підвищення процентної ставки ФРС США може уповільнити світове зростання, були підтримані ослабленням долара. Слабший долар США робить деноміновані в доларах товари менш дорогими для власників інших валют.

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"Над ринком все ще висить початок європейських санкцій щодо російської нафти. Оскільки постачання буде перервано на початку грудня, ринок навряд чи побачить швидку відповідь від американських виробників", - заявили аналітики ANZ у понеділок.

За словами аналітиків, додаткові збої в постачанні залишаються ризиком, хоча послаблення обмежень щодо COVID-19 у Китаї також може викликати певний оптимізм.

Китай почав пом’якшувати обмеження щодо COVID-19 у Ченду, південно-західному місті з населенням понад 21 мільйон людей, що допомогло заспокоїти занепокоєння щодо попиту у другому у світі споживачі енергії. Експорт бензину та дизельного палива з Китаю також відновився, зменшивши високі місцеві запаси після того, як Пекін видав нові квоти.

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Економічна правда